"Остров Невезения" вместо "островка демократии": грустные будни Армении

Автор: Акпер Гасанов

Что общего между сегодняшней Арменией и "Островом Невезения", о котором пел Андрей Миронов в фильме "Бриллиантовая рука"? Как выясняется, очень много. Вроде бы не бездельники и могли бы жить. Это и в песне и про жителей Армении. Причем, могли бы они, не островитяне а жители соседнего государства, жить хорошо еще лет тридцать назад, если бы не пошли на поводу у националистов, придумавших миф про "миацум".

Но, история не знает сослагательного наклонения, поверили они этим прохиндеям, что стали долларовыми мультимиллионерами и в итоге процесс потери многих атрибутов государственности и суверенитета был завершен на ура. Плюс, Армения самоизолировалась от всех региональных проектов. Она как бы существовала на Южном Кавказе, но все газо и нефтепроводы прокладывались мимо Армении, что лишило ее настоящего и будущего.

В итоге, Армения лишилась и шансов удержать оккупированные ею территории Азербайджана. Так и произошло. В результате 44-дневной войны и однодневной анти-террористической операции Азербайджан восстановил суверенитет и территориальную целостность в полном объеме. Официальный Ереван и его союзники, после случившегося, стали думать и гадать, как бы это половчее страну-оккупанта обелить?!

В результате долгих размышлений был придуман миф про "островок демократии на Южном Кавказе". Таким образом, Армению пытались и пытаются до сих пор противопоставлять Азербайджану. Но в самой Армении на сей счет только плюются и матюкаются. Слишком велико число арестов политических оппонентов действующей власти, слишком очевидно она демонстрирует свои внутренние проблемы, проявляющиеся в переходе на иную сторону баррикад вчерашних союзников Никола Пашиняна.

А тут еще и карабахские армяне возмущаются тем, что их права в Армении не защищены. Доходит до утверждений, что в никем не признанном "арцахе" демократии и свобод было больше, чем в Армении. Что тут сказать? Пепел на голову тех, кто гордится "шашлычной революцией". Впрочем, получили все они еще один мощный удар по придуманному ими же мифу. Оказалось, что нынешняя армянская власть не только не демократична, но и коррумпирована.

Издание CivilNet совместно с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовали расследование о подозрительных пожертвованиях в пользу правящей в Армении партии "Гражданский договор". Оно выявило, что многие граждане, пожертвовавшие деньги, либо не знали о сумме, которую они перевели в фонд партии, либо эти пожертвования не были соразмерны с их доходами. Расследования также показывают подозрительные закономерности в пожертвованиях.

Руководитель программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Октанян назвал это четким проявлением политической коррупции. Ведь, в десяти городах как минимум десять кандидатов в местные органы власти переводили правящей партии одинаковые суммы в один и тот же день. Судя по декларациям чиновников, в 26 случаях пожертвования составили как минимум половину их годового дохода и общей суммы накоплений. В четырех случаях взносы превысили максимальную разрешенную сумму пожертвования (2,5 миллиона драмов, или 6200 долларов).

Такие вот факты. И уверовавшем в мифы про Никола Пашиняна остается вопить: "Вай ме! Ара, как это так?!". Действительно, оккупированные азербайджанские земли не удержали, оружия и военной техники на пять с лишним миллиардов долларов растеряли, около восьми тысяч человек принесли в жертву амбициям власти и что теперь?! А теперь выясняется, что Армения не "островок демократии", а классический "Остров Невезения".

Нет, ну действительно же- что они не делают, не идут дела, видно в понедельник их мама родила. Крокодилы в Армении, в отличие от "Острова Невезения", не проживают и потому их ловля невозможна. С кокосом тоже проблема. Да и понедельники отменить не получается. В общем, беда бедовая. Тут тебе и рост внешнего долга и очевидные опасности в связи с резкой внешнеполитической переориентацией. Тут тебе и рост числа оппонентов действующей власти.

И вот на фоне всей этой внешнеполитической и внутриполитической турбулентности, появляется информация, что последний фиговый лист, коим пыталась прикрыть свой срам действующая армянская власть, улетучился. Пашинян и его команда, как выясняется, недемократичны и коррумпированы. Стоят теперь они такие, не способные прикрыть свои... изъяны. И чем дальше, тем меньше верят граждане Армении в том, что в ходе выбора меньшего из зол нужно ставить на нынешнюю власть.