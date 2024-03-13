Пашинян проглотил наживку: Россию выдавят из Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян проглотил наживку, в результате которой Россию выдавят из Армении

Day.Az представляет публикацию:

Европарламент 504 голосами одобрил резолюцию, согласно которой Армении будет оказана поддержка и предлагается рассмотреть возможность дать Армении статус кандидата в члены ЕС.

Уже на этих словах Пашинян, наверное, радостно подпрыгнул на стуле - и проглотил умело закинутую ему наживку.

А наживку Европа подготовила действительно знатную. Европарламент сделал вид, что "понимает проблемы" Армении - в документе евродепутаты признают, что влияние РФ на экономику Армении остается высоким, и призывают Армению проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций ЕС, происходящего в стране.

Больше того, Европарламент даже предупреждает Ереван о том, что ответка из Москвы будет!

"Европейский парламент полностью осознает уровень и разнообразие угроз, которые РФ может попытаться использовать против Армении, чтобы наказать ее за ее независимый политический и стратегический выбор", - говорится в резолюции.

Естественно, Европа приветствует решение Армении приостановить участие в ОДКБ - причем подчеркивается, что это случилось после неспособности ОДКБ помочь Армении в борьбе с военной агрессией. Агрессия, если кто не понял - это освобождение Азербайджаном территорий, которые та самая Армения оккупировала 30 лет.

В общем, ничего удивительного. Беглый взгляд на резолюцию - и становится понятно, что наживку Армении подготовили качественно. Собрали все моменты, упомянули все больные для Еревана места. И очевидно, что в Армении эту резолюцию воспримут как большую победу. Плевать, что резолюции Европарламента - документы рекомендательного характера, и от них Армения не станет ни членом ЕС, ни даже кандидатом. Пашинян и власти страны воспримут резолюцию как "зеленый свет", представят ее населению как триумф, который вот совсем уже скоро приведет страну в Европу.

Осталось всего-ничего - выдворить из страны Россию.

И пережить ответные шаги Кремля конечно.