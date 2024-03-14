В Ханкенди обнаружены брошенное армянами оружие и боеприпасы

Вчера в Ханкенди полицейские обнаружили большое количество боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщили в МВД,

Среди обнаруженных боеприпасов - 25 автоматов, 1 пулемет, 11 гранат.

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