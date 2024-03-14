Эльчин Амирбеков и глава МИД Алжира обсудили двустороннюю повестку

Министр иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмед Аттаф от имени Президента Абдулмаджида Теббуна встретился со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики Эльчином Амирбековым.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира.

В информации говорится, что на встрече была высоко оценена динамика отношений между двумя странами. В то же время состоялся обмен мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего углубления динамично развивающихся двусторонних отношений. Подчеркнута важность углубления сотрудничества в более широкие сферы и направления, особенно в экономической сфере.

"В ходе беседы было отмечено, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и эти шаги совпадают с этим историческим событием.

Стороны также обсудили последние события в своих регионах и обменялись мнениями по аспектам, связанным с энергетическим переходом, в контексте результатов 7-го саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который недавно принимал Алжир",- отмечается в информации ведомства.

В заявлении министерства также была представлена информация о 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан проведет в ноябре этого года.

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