Баку критикует предвзятую резолюцию Европарламента

Принятая 13 марта 2024 года в Европейском парламенте резолюция "О более тесных связях между Европейским союзом и Арменией и необходимость мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией" является не только необоснованной и предвзятой, но и ярким примером очередных двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Как сообщает четверг Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Эта резолюция, продвигаемая в Европейском парламенте рядом кругов, находящихся под влиянием Армении и армянского лобби, является составной частью клеветнической кампании против Азербайджана, в ходе которой все факты были сфальсифицированы, несмотря на то, что она была представлена как "содействие миру" и якобы посвящена отношениям между Европейским союзом и Арменией.

Абсурдные и оскорбительные высказывания, противоречащие сути международных отношений, выходящие за рамки политических этических норм, а также откровенно нарушающие территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, отражают истинную сущность членов Европейского парламента, выдвинувших данную резолюцию.

Вместо того, чтобы вмешиваться в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Европейскому парламенту будет полезнее заниматься более серьезными проблемами, охватывающими Европу, в том числе расовой дискриминацией, исламофобией, ксенофобией, экстремизмом и бесчеловечным поведением по отношению к мигрантам.

Еще раз доводим до сведения членов Европарламента, что подобные резолюции, не имеющие ничего общего с заявленными ими ценностями, полностью сводят на нет роль Европейского парламента как института", - добавил А.Гаджизаде.

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