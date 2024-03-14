Глава ВОЗ призвал к подписанию соглашения о пандемии в Баку
Говорят, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представляет угрозу национальному суверенитету. Это полная ложь. Если упустить возможность заключить пандемическое соглашение, последствия могут быть плачевными.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Когда здравоохранение находится в опасности, то и весь мир тоже.
Мы стали свидетелями того, как пандемия усилила геополитическую напряженность на глобальном уровне. Сегодняшняя проблема заключается в том, сумели ли мы извлечь урок из происходящего? 194 государства-члена ВОЗ ведут переговоры о том, как бороться с пандемией в будущем. Есть важные области, где консенсус еще не достигнут", - добавил глава ВОЗ.
Отметим, что в Баку проходит XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ).
В мероприятии принимают участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.
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