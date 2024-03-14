https://news.day.az/politics/1644708.html Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо участникам XI Глобального Бакинского форума
Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо участникам XI Глобального Бакинского форума
Поздравляю руководство Азербайджана с успешным проведением Глобального Бакинского форума.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.
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