Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо участникам XI Глобального Бакинского форума

Поздравляю руководство Азербайджана с успешным проведением Глобального Бакинского форума.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, говорится в письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.

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