Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время выступления на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума заявила исполнительный директор ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД), заместитель генерального секретаря ООН Винни Бьянима.

"Мы движемся к многополярному миру. Неравенство между народами возросло. В этой связи очень важны такие платформы, как Движение неприсоединения, Глобальный Бакинский форум. Я также благодарю Президента Ильхама Алиева за внесение оживления в Движение неприсоединения", - добавила В.Бьянима.

Отметим, что в Баку проходит XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ).

В мероприятии принимают участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!