https://news.day.az/politics/1644726.html На COP29 внимание всего мира будет приковано к Азербайджану - Риши Сунак
На COP29 внимание всего мира будет приковано к Азербайджану - Риши Сунак
На COP29 внимание всего мира будет приковано к Азербайджану.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой Trend, об этом, в частности, говорится в письме премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.
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