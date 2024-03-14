На COP29 внимание всего мира будет приковано к Азербайджану.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой Trend, об этом, в частности, говорится в письме премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.

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