Председатель комитета парламента Грузии побывал в Государственном комитете

Делегация во главе с председателем комитета парламента Грузии по вопросам образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе побывал в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, поприветствовав гостей, председатель комитета Фуад Мурадов подробно говорил о направлениях деятельности комитета, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, работе, проделанной в области диаспорского строительства. Было отмечено, что за высокой динамикой стратегического партнерства, осуществляемого в настоящее время между нашими странами, вкладом, вносимым энергетическими и другими экономическими проектами, автором которых является Азербайджан, в укрепление регионального развития и мира, стоит твердая воля руководителей стран.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой коснулся проектов, реализованных в связи с проживающими в Грузии азербайджанцами, подчеркнул важность интеграции наших соотечественников в местное общество, устранения возможных фактов ассимиляции, необходимость повышения участия азербайджанской молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях Грузии, в социально-общественной жизни страны, рассказал о проделанной в этом направлении работе.

Гости были подробно проинформированы о центрах интеграции, функционирующих на территориях с компактным проживанием азербайджанцев. Доведено до внимания, что в Тбилиси и Квемо-Картли действуют 5 центров, где проводится обучение азербайджанскому, грузинскому и другим языкам, изучаются различные виды искусства и спорта, осуществляется подготовка абитуриентов и пр. Было отмечено, что очередной такой центр планируется открыть в Рустави. Подчеркнуто, что в минувшем году Юридический центр "Ганун" в Тбилиси оказал содействие 1280 нашим соотечественникам в юридических вопросах.

Гиви Миканадзе поблагодарил за радушный прием, констатировал, что между двумя странами существуют многовековые дружественные и добрососедские отношения. Грузинский гость говорил о работе, проводимой государством в области интеграции азербайджанцев в местное общество, проектах, реализованных в связи с грузинским языком, расширении возможностей получения образования азербайджанцами.

Председатель комитета парламента Грузии по вопросам образования, науки и молодежи сообщил об обсуждении в рамках визита вопросов сотрудничества с различными государственными структурами, выразил удовлетворение готовностью Государственного комитета к совместному сотрудничеству.

На встрече присутствовал посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе.

Отметим, что в состав делегации входят члены комитета - депутаты Георгий Сосиашвили и Ростом Чхеидзе, секретарь комитета Давид Гиоргадзе, помощник председателя комитета Анатолий Корепанов.

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