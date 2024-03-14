Бинали Йылдырым о важности открытия Зангезурского коридора

Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

"Это также отражено в соглашении о прекращении огня. После разрешения карабахского конфликта Армения получила возможность вывести свою страну из блокады. Конституция Армении должна измениться, эта страна должна отказаться от своих разделительных целей и удалить символ горы Агрыдаг", - подчеркнул Б.Йылдырым.

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