https://news.day.az/politics/1644745.html Бинали Йылдырым о важности открытия Зангезурского коридора
Бинали Йылдырым о важности открытия Зангезурского коридора
Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.
"Это также отражено в соглашении о прекращении огня. После разрешения карабахского конфликта Армения получила возможность вывести свою страну из блокады. Конституция Армении должна измениться, эта страна должна отказаться от своих разделительных целей и удалить символ горы Агрыдаг", - подчеркнул Б.Йылдырым.
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