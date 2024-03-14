14 марта после церемонии открытия XI Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными заседаниями.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первую панельную сессию на тему "Восстановление раздробленного мира" модерирует вице-президент Швейцарского форума по международным делам Давид Чикваидзе.

Отметим, что к XI Глобальному бакинскому форуму присоединились представители многих стран, а также влиятельных международных организаций. В форуме принимают участие более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, будут проведены глобальные обсуждения результатов COP28 и подготовки к COP29, рассмотрены факторы, создающие угрозу новому мировому порядку, в том числе вопрос безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в раздробленном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения предстоящих вызовов, затронуты сотрясающие мир конфликты, мегаугрозы, в том числе проблемы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

Помимого этого, будут затронуты роль военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональные перспективы, отношения с ЕС и его соседями, молодежная политика, способы повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенство, нехватка природных ресурсов и миграция, а также будут обсуждаться новые модели безопасности в эпоху искусственного интеллекта, беспилотников и кибероружия.

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