Азербайджан не жалеет усилий для установления мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на первом панельном заседании на тему "Восстановление раздробленного мира" в рамках XI Глобального Бакинского форума,

Он отметил, что Азербайджан справляется со стоящими перед ним обязательствами.

"Мы считаем, что принесли на Южный Кавказ новую стабильность. Одной из проблем, стоящих перед нами, является то, что международные институты не выполняют своих обязательств", - подчеркнул Х.Гаджиев.

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