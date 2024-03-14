ПАСЕ демонстрирует предвзятую позицию по отношению к Азербайджану.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на первом панельном заседании на тему "Восстановление раздробленного мира" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что ПАСЕ поощряет исламофобию.

"Азербайджан работает над построением стабильного региона", - подчеркнул Х. Гаджиев.

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