Мировое сообщество должно сосредоточиться на предотвращении конфликтов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший президент Сербии Борис Тадич в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Я всегда думаю, как мы можем решить проблемы, с которыми сталкиваемся сегодня. У нас разные интересы. Мы боремся за территориальную целостность наших стран, за наше достоинство", - подчеркнул он.

Он отметил, что мировое сообщество должно сосредоточить внимание на практических решениях по предотвращению конфликтов в будущем.

"В противном случае мы и наши последующие поколения потратят всю свою жизнь на то, чтобы быть глубоко вовлеченными в мировые конфликты", - добавил бывший президент.

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