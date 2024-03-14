Мировое сообщество должно сосредоточиться на предотвращении конфликтов - Борис Тадич
Мировое сообщество должно сосредоточиться на предотвращении конфликтов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший президент Сербии Борис Тадич в рамках XI Глобального Бакинского форума.
"Я всегда думаю, как мы можем решить проблемы, с которыми сталкиваемся сегодня. У нас разные интересы. Мы боремся за территориальную целостность наших стран, за наше достоинство", - подчеркнул он.
Он отметил, что мировое сообщество должно сосредоточить внимание на практических решениях по предотвращению конфликтов в будущем.
"В противном случае мы и наши последующие поколения потратят всю свою жизнь на то, чтобы быть глубоко вовлеченными в мировые конфликты", - добавил бывший президент.
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