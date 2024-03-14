В ПАСЕ усиливаются тенденции исламофобии, расизма и дискриминации

Многие организации, действующие на европейском континенте, наряду с некоторыми универсальными международными организациями, переживают кризис.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в рамках участия в XI Глобальном Бакинском форуме на тему "Восстановление раздробленного мира" помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В ПАСЕ идет процесс усиления тенденций исламофобии, расизма и дискриминации. Мы наблюдаем преобладание там подобных тенденций вместо проведения справедливых дискуссий, обсуждений, направленных на решение имеющихся в Европе проблем", - сказал Гаджиев.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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