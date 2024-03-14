https://news.day.az/politics/1644811.html Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан
Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня прибывает с официальным визитом в Баку.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщает TurkicWorld со ссылкой на турецкие дипломатические источники.
Отметим, что 14 декабря 2023 года Хакан Фидан также побывал с официальным визитом в Азербайджане.
В рамках визита он принял участие в совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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