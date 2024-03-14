Сегодня наблюдается крах международной системы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым во время выступления на панельном заседании в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Турция находится в непосредственной близости от территорий с напряженной ситуацией. Мы сталкивается с террористическими организациями, число которых растет день ото дня. На фоне событий, происходящих между странами, наблюдается крах международной системы. Деятельность Совета Безопасности ООН парализована. Развитие мировой системы здравоохранения, экономическое сотрудничество должны быть детально проработаны и организованы международными организациями", - подчеркнул он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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