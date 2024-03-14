Азербайджан является уникальной моделью многоэтничности и гармоничного мультикультурализма

Во французской онлайн-газете La Gazette du Caucase опубликована статья о прошедшей в Баку международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", сообщает в четверг Day.Az.

"Азербайджан является почти уникальной моделью многоэтничности и гармоничного мультикультурализма. По этой причине было принято решение учредить ежегодную традицию проведения в этой стране международных конференций, посвященных проблеме исламофобии, с целью мониторинга антимусульманской пропаганды и действий и борьбы с ней", - говорится в статье.

В материале отмечается, что конференция открылась пленарным заседанием, на котором выступающие подчеркнули, что текущий год ознаменовался резким ростом антимусульманских настроений во всем мире, которые проявляются через СМИ и социальные сети, а также через такие акты, как сожжение Корана в Швеции и публикации оскорбительных карикатур на Пророка Мухаммеда в Дании.

В статье также подчеркнуто, что в Европе, в частности во Франции, конфликт между Азербайджаном и Арменией часто преподносят неверно, как между христианской и мусульманской страной. Данное неверное представление намеренно поощряется французскими правыми, которые используют это, чтобы заставить людей поверить в "столкновение цивилизаций", "глобальный исламистский заговор". Акт вандализма в отношении статуи азербайджанской поэтессы Натаван в Эвиане является наглядной иллюстрацией этой исламофобии. В материале также отмечается, что во время визита в Шушу, объявленную культурной столицей исламского мира на этот год, участники конференции смогли увидеть ущерб, причиненный армянской оккупацией.

Подчеркивается, что прошедшая в Баку конференция создала основу для разработки и внедрения практических решений по борьбе с этой глобальной проблемой. "Нам необходимо разработать программы и проекты по борьбе с дискриминационными сообщениями в СМИ. Нам необходимо повышать осведомленность широкой общественности, особенно молодежи, отстаивать свои позиции перед политиками, а также расширять и применять правовые инструменты с тем, чтобы исламофобия могла быть искоренена. Это, безусловно, будет задачей предстоящих конференций", - говорится в статье.

В материале отмечается, что идея этой конференции заключается в том, чтобы "выйти за рамки только лишь интеллектуального дискурса и сформулировать конкретные стратегии для более толерантного и инклюзивного будущего". Таким образом, цель состоит не только в повышении осведомленности, но и в разработке конкретных действий, говорится в статье.

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