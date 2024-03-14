Во Франции демонстрируется токсичное лоббирование против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала французский сенатор Натали Гуле во время выступления на панельном заседании в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Мы являемся свидетелями поражения международного сообщества. Реальность такова, что международное право не работает. Во Франции демонстрируется токсичное лоббирование против Азербайджана. Минская группа ОБСЕ делала все возможное, чтобы проблема между Азербайджаном и Арменией не была решена. Наличие "realpolitik" создает трудности. В мире растет экстремизм. Мы должны предотвратить это. Следует усилить роль гражданского общества", - сказала она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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