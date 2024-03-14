Мирная повестка Президента Ильхама Алиева против политики провокаций Еревана и Парижа

Автор: Акпер Гасанов

В столице Азербайджана, во дворце "Гюлистан" начал работу XI Глобальный Бакинский форум на тему "Восстановление расколотого мира". Важность, актуальность и своевременность данного форума невозможно переоценить. Безусловно, что сам факт его проведения именно в Баку является очередным доказательством возросшего авторитета Азербайджана на мировой политической арене.

Никогда в новейшей истории соседних Грузии и Армении не было столь значимых форумов. В Азербайджане же они проводятся регулярно, традиционно. И совершенно прав был Президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда заявил, выступая на открытии сегодняшнего мероприятия, что Бакинский форум превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба.

Как добавил глава государства, "думаю, что Глобальный бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности".

И это отнюдь не преувеличение. Особенно, если учитывать тенденцию к ежегодному повышению статуса форума.

Показателем уже имеющегося высокого статуса Бакинского форума является то, что с письмом к его участникам обратился премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Письмо было зачитано послом Великобритании в Азербайджане Фергюсом Олдом. И в этом послании, в частности, говорится о том, что сегодня сформировалась историческая возможность положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией.

"В настоящее время есть историческая возможность положить конец конфликту с Арменией. Надеемся, что мирное соглашение будет подписано до ноября этого года", - говорится в послании Сунака.

Это ровно то, о чем всегда говорил официальный Баку, призывая официальный Ереван к осуществлению конкретных шагов на пути к подписанию мирного соглашения. Вот и на нынешнем Бакинском форуме Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд однозначных заявлений на эту тему, доказывающих стремление нашей страны к скорейшему установлению прочного мира во всем регионе Южного Кавказа.

Глава нашего государства четко указал на то, что сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру. Подчеркнув, что Азербайджан готов продолжать мирный процесс, глава государства отметил, что уже возобновились встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран.

"Мы считаем, что мир достижим. Это то, чего мы хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. И теперь настало время положить конец враждебности в регионе", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По словам главы нашего государства, никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был так близок, как сегодня. И это был очень четкий месседж руководству Армении, которое много говорит о важности мира, но мало делает конкретных шагов навстречу ему. Более того, мы в последнее время увидели немало провокационных шагов с армянской стороны.

Безусловно, за всеми этими действиями официального Еревана точат уши макроновской Франции. И Президент Ильхам Алиев очень четко и ясно указал на это. Он заявил, что позиция Франции абсолютно противоречит позиции международного сообщества. Отметив, что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле, глава государства подчеркнул, что реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной.

Добавлю, что председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр заявил, выступая на Бакинском Форуме, что Франция открыто поддерживает Армению, продавая ей оружие. Замечу, что Франция также оказывает и политическое покровительство Армении. И в Азербайджане не стали бы на него реагировать, имей это покровительство мирную повестку. Но в том-то и дело, что Франция готовит Армению к новой войне.

Да, макроновская Франция, всячески пытавшаяся помешать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, позже жаждала добиться осуждения Азербайджана, который действовал в рамках международного права, в Совете Безопасности ООН. Она же стоит за принятием антиазербайджанских резолюций в Европарламенте и ПАСЕ. В целом, именно макроновская Франция препятствует подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Официальный Париж ведет политику раскола в нашем регионе. А ведь борьба за восстановление расколотого мира и является темой Глобального Бакинского форума. И в этом принципиальное различие между Азербайджаном и Арменией, действующей по указанию своих покровителей из Парижа. Азербайджан не просто заявляет о важности установления мира на нашей планете, но и делает практические шаги в данном направлении. Тогда как в Ереване помышляют о военном реванше и в Париже активно играют на этом. Да и в целом, Франция пытается реализовать свои имперские амбиции, используя все существующие в мире конфликты.