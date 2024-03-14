У меня большие надежды на XI Глобальный Бакинский форум.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN - HABITAT) Маймуна Мохд Шариф в кулуарах XI Глобального Бакинского форума.

"Я надеюсь на то, что мы сможем найти решение глобальных проблем. Мне хотелось бы также видеть более комплексный подход к тому, как мы можем реализовать климатическую повестку. Мы должны учиться друг у друга в этих вопросах", - сказала она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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