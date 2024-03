Азербайджан, как страна-организатор COP29, имеет амбициозную цель на 2050 год

Несколько дней назад состоялся тренинг на тему "Устойчивое развитие и изменение климата с точки зрения СМИ" в рамках серии тренингов для журналистов, которые примут активное участие в освещении COP29. Тренинги были организованы Агентством развития медиа (MEDİA) и Институтом развития и дипломатии Университета АДА. Цель - дать англоязычным журналистам необходимые навыки для эффективного освещения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) Организации Объединенных Наций.

Ник Медик, один из международных тренеров, в ходе тренинга попытался объяснить журналистам суть и цели COP29. Медик - эксперт по коммуникациям, специализирующийся на возобновляемых источниках энергии, вопросах изменения климата и устойчивого развития. Он является квалифицированным журналистом и публиковал статьи в The Guardian, The Financial Times, The Daily Telegraph и других журналах в Великобритании и за рубежом.

Иностранный эксперт поделился своими взглядами о предстоящем мероприятии с Azernews.

"Цель 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) - собрать страны со всего мира для обсуждения и согласования действий, направленных на решение проблемы изменения климата, содействие международному сотрудничеству и продвижение усилий по борьбе с изменением климата, смягчить выбросы парниковых газов и адаптироваться к последствиям изменения климата", - отметил Медик.

Касаясь значения Парижского соглашения (COP 21), эксперт отметил, что это соглашение устанавливает долгосрочные цели, которые помогут всем странам: "Существенно сократить глобальные выбросы парниковых газов, чтобы удержать глобальное повышение температуры на уровне ниже 2°C по сравнению с предыдущим периодом. Должно быть стремление ограничить выбросы до 1,5°C, признавая, что это значительно снизит риски и последствия изменения климата".

Медик считает, что необходимо также периодически оценивать коллективный прогресс в достижении цели настоящего соглашения и его долгосрочных целей. Кроме того, важно предоставить финансирование развивающимся странам для смягчения последствий изменения климата, повышения устойчивости и расширения возможностей адаптации к воздействиям климата.

Эксперт подчеркнул, что перед Азербайджаном поставлена цель сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2050 году.

"Я думаю то, что мы видели до сих пор, очень обнадеживает. Есть крупная солнечная электростанция, производится энергия из отходов и много разговоров о морской ветроэнергетике на Каспии. Я верю в потенциал. Энергия составляет 155 гигаватт, а также идет серьезная дискуссия о солнечной энергии внутри страны", - добавил он.

По мнению Медика, когда рассматриваются все эти факторы вместе, становится очевидным, что предпринимаются значительные политические усилия и стимулирующие действия.

"Я нахожу это обнадеживающим и верю, что это внесет большой вклад в освещение COP29. Этому, несомненно, будет уделяться много внимания, и признаки позволяют предположить, что эти цели могут быть достигнуты", - заключил эксперт.