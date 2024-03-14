В международных организациях выражаются интересы ограниченного числа стран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил в ходе панельной дискуссии "Война и мир: возвращение "realpolitik" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Как сообщили Day.Az в МИД, в своем выступлении министр отметил, что для понимания имеющихся кризисов и вызовов в нынешней системе международных отношений, а также реагирования на них важно, в первую очередь, правильно понимать, как работает современная система, а также то, чем она отличается от предыдущих систем.

Было подчеркнуто, что ряд инструментов, которые существовали много лет назад для борьбы с глобальными угрозами, в том числе международные организации, сегодня демонстрируют избирательный подход с выражением интересов лишь ограниченного числа стран, что делает указанные механизмы не только неэффективными, но и приводит к подрыву доверия к ним. Также было отмечено значение осознания реальности того, что современная система международных отношений состоит из множества независимых стран со своими национальными интересами и проблемами, являющихся акторами в своем регионе, а также акторами, которые становятся "срединными государствами".

Министр отметил, что существующие механизмы не могут быть продуктивны в борьбе с такими современными вызовами, как изменение климата, поскольку они были созданы в ответ на классические вызовы.

Было подчеркнуто, что на фоне того, что существующие международные инструменты не оправдывают себя в нынешней конъюнктуре международных отношений, Азербайджан придает большое значение развитию регионального сотрудничества, особенно укреплению партнерства с соседними государствами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!