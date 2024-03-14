Али Асадов провел обсуждения с гендиректором ВОЗ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 14 марта с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, на встрече была подчеркнута важность XI Глобального Бакинского форума, являющегося авторитетной площадкой для обсуждения вопросов, волнующих современный мир.

Было особо подчеркнуто, что одна из панелей форума посвящена вопросам здравоохранения, и выражено удовлетворение уровнем долгосрочного плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ.

Премьер-министр Али Асадов проинформировал о фундаментальных реформах, проводимых в системе здравоохранения Азербайджана. Он отметил, что одним из приоритетов государственной политики, обозначенных Президентом Ильхамом Алиевым, является развитие здравоохранения, обеспечение населения качественными, отвечающими мировым стандартам и доступными медицинскими услугами.

Было подчеркнуто, что программы и проекты, реализуемые в сфере здравоохранения в Азербайджане, совпадают с приоритетами ВОЗ и Целями устойчивого развития ООН.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ВОЗ.

Во встрече также принял участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

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