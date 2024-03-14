ООН обращает внимание только на определенные конфликты.

Об этом сказал президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши во время выступления на панельной сессии в рамках XI Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Количество конфликтов в мире растет. Мы не должны разделять их по сложности, мы должны думать о человеческих жизнях. Управление кризисом с каждым разом меняется. Мы не должны использовать старые подходы для решения кризисов. Мы, будучи ООН, не можем управлять кризисами. Мы лишь говорим, а на практике ничего не делаем", - сказал он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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