СБ ООН не может решать конфликты

Совет безопасности ООН не может решать конфликты.

Об этом сказала бывший президент Швейцарии Мишлин Калми-Рей во время выступления на панельном заседании в рамках XI Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Шаги, предпринятые для восстановления мира, остаются на бумаге. Все зависит от больших сил, от их уважения к законам. Проблема в том, что большие силы безразличны к верховенству закона. Поэтому страны страдают от экстремизма. Многосторонние институты не могут найти решения этих проблем. Совет безопасности ООН не может решать конфликты", - сказала она.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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