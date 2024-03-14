В Азербайджане внесены изменения в "Правила ведения бухгалтерского учета в политических партиях".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, в "Отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности" доходы суммируются по следующим категориям и обобщаются в статье 60 бухгалтерской отчетности: членские взносы; пожертвование; государственная финансовая помощь; доходы от создания печатных СМИ, а также от участия в печатных СМИ; доходы от подготовки и продажи общественно-политических изданий, других пропагандистских и агитационных материалов; доходы по гражданско-правовым договорам, в том числе от использования и продажи своего имущества; имущество, приобретенное в результате правопреемства или наследования; иные доходы, не запрещенные законом.

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