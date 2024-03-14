Автор: Тахмаз Асадов,

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Международный авторитет Азербайджана с каждым днем растет. В частности, за доверием, оказываемым Баку, столице страны-лидера Южного Кавказа, которая в последние годы стала местом проведения крупных международных мероприятий, стоит то, что слова и дела азербайджанского государства дополняют друг друга. Азербайджан уже имеет достаточный опыт проведения международных мероприятий. Проводимые в стране мероприятия глобального уровня по праву приводятся в пример другим странам.

Одним из таких мероприятий является Глобальный Бакинский форум, ставший уже традиционным. XI Глобальный Бакинский форум на тему "Восстановление раздробленного мира", который в эти дни продолжает свою работу, собрал в столице Азербайджана многих политических деятелей мира для обмена мнениями по важным вопросам. Этот фактор также является примером того, что Баку уже стал одним из главных мозговых центров мира.

XI Глобальный Бакинский форум находится в центре внимания всего мира. В нем принимают участие сотни представителей из более чем 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, а также молодые лидеры, что еще раз свидетельствует о важности этого форума, интересе к нему на международной арене.

С другой стороны, активное обсуждение на форуме наиболее актуальных проблем, существующих в настоящее время в мире, поиск путей их решения обусловлены доверием к этому форуму международного уровня, который проводит Азербайджан. Продолжающийся XI Глобальный Бакинский форум отличается от других подобных международных мероприятий рядом особенностей:

- по своему значению и масштабу он не уступает таким авторитетным мероприятиям, как Давосский экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности. Но в то же время и отличается от них. На форуме в Давосе затрагиваются экономические вопросы, а в Мюнхене - вопросы безопасности. В отличие от них, Глобальный Бакинский форум носит универсальный характер и охватывает политические, экономические, гуманитарные и другие вопросы международной повестки дня;

- Азербайджан, являющийся ведущим государством региона по экономическому развитию, после исторической победы в 44-дневной Отечественной войне также стал страной, создающей новые реалии. Сегодня во главе всех шагов, направленных на дальнейшее развитие региона, стоит именно Азербайджан.

Если посмотреть на процессы в контексте этих деталей, можно с уверенностью сказать, что, проводя подобные важные мероприятия, Азербайджан заявляет о том, что является сильным государством, а с другой стороны, посредством этих мероприятий доводит до мирового сообщества реалии послеконфликтного периода. Слова, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым на церемонии открытия форума, еще раз подтверждают это: "Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде".

Глава государства отметил: "Никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был так близок, как сегодня. И это - результат Второй Карабахской войны".

Тем самым Президент Ильхам Алиев еще раз заявил мировому сообществу, что Азербайджан хочет мира и стабильности. Глава государства этим заявлением также направил месседж о том, что "мы восстановили историческую справедливость и международное право. И теперь настало время положить конец враждебности в регионе".

XI Бакинский глобальный форум стал первым форумом, проведенным в Баку после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом и ликвидации сепаратизма. То, что в столь важный период Азербайджан вновь доносит геополитические реалии через этот форум, в котором принимают участие главы многих государств и правительств, политики, является для страны весьма важным инструментом против давления и провокаций против нее. На проармянские круги Запада, и особенно Францию, а также на официальный Ереван, которые сегодня пытаются обвинить Азербайджан в якобы "подготовке к войне", но не имеют под рукой ни одного доказательства, Глобальный Бакинский форум произведет эффект холодного душа. Потому что посредством этого форума есть очень хорошая возможность донести до внимания мировой общественности реалии. А это означает очередное разоблачение Армении и ее покровителей.

В своих выступлениях участники XI Глобального Бакинского форума высоко оценивают роль Азербайджана в регионе, говорят о важности региональных проектов для Европы. Официальный Баку посредством этого Глобального форума сегодня дает весомый ответ всем проармянским западным кругам.