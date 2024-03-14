Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и IRENA в рамках COP29

14 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, находящимся с визитом в стране.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по реализованным и планируемым проектам, связанным с производством и экспортом возобновляемой энергии, а также развитием технологий "зеленой" энергетики. Обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и агентством в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в стране в этом году.

На встрече в соответствии с концепцией "Зеленая энергетическая зона" была дана подробная информация о проектах, реализуемых на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации. Кроме того, было подчеркнуто, что меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, а также проект Черноморского подводного кабеля, который обеспечит экспорт электроэнергии из Азербайджана в Европу, создадут дополнительные возможности сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.

Генеральный директор IRENA выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном и отметил, что организация, которую он представляет, готова поддержать оценку текущих возможностей.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.