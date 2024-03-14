Джейхун Байрамов встретился с заместителем генсека ООН

14 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Гаем Райдером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече обсуждались текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также вопросы совместных действий в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в стране в этом году.

Было отмечено сотрудничество Азербайджана с ООН, в том числе с ее специализированными органами.

Противоположная сторона была проинформирована о текущей ситуации и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в регионе.

Поздравив с предстоящим проведением COP29 в Азербайджане, заместитель генерального секретаря отметил, что ООН готова к полной поддержке Азербайджана в этом процессе. Кроме того, от имени генсека ООН он проинформировал о "Саммите будущего", который планируется провести в Нью-Йорке в сентябре этого года.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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