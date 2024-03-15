Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Руслан Насибов вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Эфиопии.

Было отмечено, что в ходе беседы, состоявшейся после презентации, Сахле-Ворк Зевде были переданы искренние приветствия главы Азербайджанского государства, а Президент Эфиопии в свою очередь также попросила передать ее искренние приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.

"В ходе беседы было отмечено историческое значение традиционных дружественных отношений между двумя странами, а также подчеркнуто, что в обеих странах в условиях мира и спокойствия живут народы, имеющие различные этнические группы, религии и традиции, и этот фактор еще больше обогащает и укрепляет две страны. Помимого этого, было упомянуто о значении дальнейшего успешного продолжения сотрудничества, осуществляемого в двусторонней и многосторонней плоскостях.

В то же время состоялся обмен мнениями о перспективах отношений в таких сферах, как экономическая, политическая, привлечение инвестиций, гуманитарная, гражданская служба и туризм.

Пожелав послу Азербайджана успехов, Президент Эфиопии выразила готовность оказать содействие в дальнейшей деятельности по расширению взаимного сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении посольства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!