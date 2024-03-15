https://news.day.az/politics/1645017.html Состоялась совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии - ВИДЕО - ФОТО
Состоялась совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии - ВИДЕО - ФОТО
15 марта в Баку состоялась совместная пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили, сообщает в пятницу Day.Az.
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