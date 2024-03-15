Страна Блогерляндия: как Пашинян управляет Арменией

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян проглотил наживку, в результате которой Россию выдавят из Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Действия и стратегия Никола Пашиняна все больше напоминают дешевенькую американскую комедию: тупо и смешно одновременно.

Механизмы принятия решений больше напоминают компанию одноклассников или сборище юных блогеров, чем государственный аппарат - но забавнее всего то, что свою глупость армянские власти радостно демонстрируют САМИ!

Вопросы обороны они решают по вотсапу, борьбу с политическими оппонентами проводят в тиктоке...

А внешняя политика - тут совсем дело плохо. Начинающий блогер Воваевич тут и вовсе, будто на ромашке гадает. Загадает каждому лепестку направление - и пошел считать, "любит - не любит". Выпадет ЕС - пойдут в ЕС. Выпадет Индия - объявят о дружбе с Индией.

Завтра выпадет еще что-нибудь - ну, займутся еще чем-нибудь. А кончится одна ромашка - достанут еще одну, не беда.

Вот что бывает, когда дилетанты попадают в большую политику.

Автор - HSF