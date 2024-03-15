СГБ задержала пакистанца, похищавшего людей

Задержан гражданин Пакистана, занимавшийся похищением людей на территории Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространила Служба государственной безопасности Азербайджана.

"В рамках мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью и незаконной миграцией, осуществляемых Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, была получена информация о том, что гражданин Исламской Республики Пакистан Уллах Наим Хан Навваб вместе с другими гражданами этой страны занимаются похищениями людей на территории Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что Уллах Наим Хан Навваб (1992 года рождения), вступив в преступную связь с другими лицами и заключив предварительный договор, обманом заставив гражданина Пакистана Шераза Мухаммада Афзала Мухаммада прибыть в Азербайджанскую Республику под видом подтверждения своей визы для поездки в Канаду, был перевезен в дом, расположенный в поселке Вандам Габалинского района, который они арендовали по предварительному соглашению. Они связали ему руки и ноги и удерживали его там, а в обмен на освобождение потребовали от его близких родственников, находящихся в Исламской Республике Пакистан, крупную сумму денег.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, лица, совершившие вышеуказанные преступные деяния, были задержаны с поличным в доме в поселке Вандам Габалинского района, а Шераз Мухаммад Афзал Мухаммад - освобожден.

В отношении арестованных Уллаха Наима Хана Навваба и других лиц возбуждено уголовное дело по статьям 144.2.3 и 144.2.6 (похищение человека с целью наживы группой лиц, ранее вступивших в сговор) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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