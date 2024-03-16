Пашинян приведет Армению в Европу, как колонию Франции

Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и другие события, происходящие в контексте проевропейского крена в политике правительства Пашиняна, комментируют различные эксперты.

Научный сотрудник Института европейских исследований, сербский эксперт Стеван Гайич прокомментировал в интервью армянским СМИ заявление Никола Пашиняна о наличии у властей Армении воли для дальнейшего углубления отношений с Евросоюзом.

"Пашинян сделал из Армении буквально в прямом смысле колонию НАТО, прежде всего Франции, которая в своей геополитической игре против России, где Франция потеряла практически свое колониальное царство в Африке, старается как-то это компенсировать и сделать урон России. Но на самом деле урон получает армянский народ. Особенно цинично сейчас говорить о статусе кандидата, когда Евросоюз давно распадается, когда Евросоюз фактически является только политическим углом НАТО, и когда Евросоюз на самом деле находится в большой рецессии", - сказал Гайич.

По мнению сербского эксперта, на самом деле это очень печальная ситуация, это является продолжением колониального вторжения Запада в Армению, и ничего другое.

В свою очередь, директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов заявил, что у Армении никогда не будет шанса стать членом ЕС.

"Что касается отношений Армении с Евросоюзом и резолюции Европарламента, это, конечно, достаточно смешно. Даже если случится так, что Армения получит когда-нибудь статус кандидата в Евросоюз, то как мы знаем, Турция с этим статусом живет уже несколько десятилетий... Поэтому подобные заявления Европарламента вызывают только улыбку. Я думаю, те, кто знает историю расширения Евросоюза, над этим могут только посмеяться. Но все это, конечно, нужно понимать исключительно в свете смены внешнеполитического вектора Армении с России на Запад", - сказал Родионов.

Что касается выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то по мнению эксперта, это приведет к полному разрыву отношений с Россией.

"Конечно, для России это будет достаточно болезненно, потому что выход Армении из ОДКБ и вывод российской военной базы, это фактически означает уход России с Кавказа. Но гораздо больнее это будет для Армении", - считает Родионов. Эксперт подчеркивает, что такое поведение чревато для Еревана.

"А потеря этих анклавных сёл - это потеря дороги в Грузию и, соответственно, в Россию тоже. То есть помимо военно-политического сотрудничества таким образом будет прекращено и экономическое сотрудничество. Но это самый мягкий сценарий, а самый жесткий сценарий - это потеря Сюникской области (Зангезура - ред.). И самый крайний, самый худший сценарий для Армении - это вообще потеря государственности", - заключил Родионов.