Азербайджан работает над восстановлением стабильности, мира и сотрудничества в регионе

Азербайджан работает, прилагает усилия для восстановления стабильности, мира и сотрудничества в регионе.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend бывший премьер-министр Румынии Петре Роман в кулуарах XI Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что Азербайджан в сентябре прошлого года восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

"Земли Азербайджана 30 лет оставались под оккупацией Армении. Не было другого пути, кроме военного, чтобы положить конец этой оккупации. Во всех международных документах эти территории признаются суверенной территорией Азербайджана. В прошлом году после антитеррористических мероприятий локального характера, мир думал, что карабахских армян выгнали из их домов. Но правда не в этом. Азербайджан неоднократно заявлял, что если армянские жители Карабаха захотят покинуть его, то это их собственный выбор. Если они захотят остаться в Карабахе, то воспользуются всеми правами, которыми обладают граждане Азербайджана.

Что касается мирного соглашения между двумя странами, я надеюсь, что оно будет подписано в ближайшее время. Азербайджан является экономически и политически сильным государством. Он стремится к скорейшему восстановлению мира и стабильности в регионе", - добавил П.Роман.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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