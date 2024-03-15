Воинствующему Макрону

Автор: Байрам Эльшадов

Президент Франции Эммануэль Макрон очень хотел поиграть в геополитику: Африка, Украина, Ближний Восток... Везде получается, мягко говоря, не очень, и видимо поэтому Макрон особенно активизировался в вопросах Южного Кавказа и армяно-азербайджанской нормализации. Площадка казалась ему незанятой - но разогнавшемуся французскому лидеру придется притормозить. Отрезвляющий щелчок по носу пришел от премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Сунак направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором коснулся ситуации в нашем регионе. По мнению британского премьера, Азербайджан сегодня находится на переходном этапе своего будущего. "На этом этапе у Вас есть исторический шанс положить конец продолжающемуся десятилетиями конфликту с Арменией. Мир приветствовал Ваше декабрьское совместное заявление. Было бы очень хорошо, собравшись в ноябре этого года в Баку, подписать мирное соглашение, чтобы страны Южного Кавказа приняли обязательство по совместной борьбе с такими общими вызовами как климатическая и энергетическая, водная и продовольственная безопасность", - написал Сунак.

Сравните эти слова Сунака и заявления Макрона. Британский премьер говорит о будущем, возможностях и перспективах - причем для ВСЕХ участников процесса. А что говорил Макрон? Слышал ли от него кто-нибудь что-то кроме односторонних пассажей в сторону Армении? Говорил ли Макрон хоть раз о мирном договоре как возможности для всех? Строил ли перспективы? Ни разу.

Мирный договор между Баку и Ереваном для Макрона - только способ подпитать свои гигантские и неадекватные амбиции. Когда он будет подписан, Макрону, судя по всему, все равно. Лишь бы не при посредничестве России, США, Брюсселя, Лондона - кого угодно. Главное - амбиции и мелочная, гаденькая месть Азербайджану за то, что Баку не прогнулся под давлением Парижа.

Макрон, полагаем, до сих пор рассчитывает, что ему удастся "додавить" Азербайджан. Именно поэтому градус предвзятости французских властей в отношении Баку и не думает снижаться. Уверенный в том, что он ну как минимум не хуже Наполеона, Макрон продолжает, что называется, гнуть свою линию. Провокационные заявления, вояжи разного рода французских политиков в Ереван и даже акты вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван во французском городке Эвиан - все это проявления наполеоновских комплексов французского президента.

Одно письмо Сунака намекает всем - и особенно Макрону - пора бы адекватно оценивать ситуацию. Новому Наполеону щелкнули по треуголке, и этот месседж он точно заметит.