Главный вопрос - это когда и где начнется новая пандемия

Очередная пандемия по-прежнему остается проблемой. Главный вопрос - это когда и где она начнется.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время выступления на панельном заседании "Здоровье для всех", проходящем в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Мы пренебрегаем этим. Многие вопросы ставят под сомнение будущее человечества. Главной темой повестки дня остается вопрос - как защитить мир от следующей пандемии?

Должен быть установлен мониторинг пандемии. Каждое государство проводит самооценку. Положительных сторон не было, а вот слабые - были скрыты. Чтобы предотвратить пандемию, необходимо устранить слабые стороны", - добавила К.Грабар-Китарович.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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