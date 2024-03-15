Дружба, проверенная временем: ответ Великобритании на происки недругов Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Для начала имеет смысл освежить в памяти некоторые факты. Как известно, 30 августа 1991 года Верховным Советом Азербайджана была принята декларация "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики", а 18 октября того же года был принят акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". Так вот Великобритания признала независимость Азербайджана уже 31 декабря 1991 года. Это важное напоминание, дающее представление о том, сколь большое значение развитию отношений с Азербайджаном всегда придавали в Великобритании.

Неспроста же дипломатические отношения между нашими странами были установлены уже 11 марта 1992 года, а посольство Великобритании в Азербайджане было открыто в сентябре 1992 года. В свою очередь, посольство Азербайджана в Великобритании было открыто в январе 1994 года. Да, в Лондоне всегда умели правильно оценивать настоящее и будущее Южного Кавказа, делая ставку именно на нашу страну, как на регионального лидера.

Причем, данный статус Азербайджана не подвергался в Великобритании сомнению даже в период, когда наша страна переживала самые тяжелые и трагические моменты своей новейшей истории, связанные с войной и оккупацией 20% территорий своих территорий со стороны Армении. Мы это помним и ценим. А еще мы помним о том, что вскоре после своего первого избрания на пост Президента Азербайджана Ильхам Алиев посетил Великобританию с официальным визитом. Было это в декабре 2004 года.

Как видим, у отношений между нашими странами есть давняя и славная история. И потому вовсе неудивительно, что и ныне азербайджано-британские отношения являются образцово-показательными. В этой связи напомню, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в нашей стране. Это был тот шаг, который так и не был сделан президентом Франции Эммануэлем Макроном, который жаждет добиться проникновения своей страны на Южный Кавказ черед политику провокаций и поддержки государства-лузера, коей является Армения.

"За прошедшие более 30 лет отношения между нашими странами еще более укрепились. В течение последнего года мы работали вместе, чтобы поддержать Украину, вели стратегический диалог в Лондоне, делились опытом в области разминирования и продолжали налаживать торговые связи. Я также осведомлен об усилиях, направленных на достижение мира с Арменией. Это исторический шанс положить конец конфликту. Я высоко оцениваю ту огромную пользу, которую договор принесет для благополучия и стабильности обеих стран и региона в целом. Вновь подчеркиваю постоянную поддержку Великобритании обеим странам в деле достижения прочного мира", - говорилось в поздравительном письме премьера Великобритании.

Тут я напомню о том, что Европарламент недавно принял резолюцию о "более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией". Знаете, что там, помимо всего прочего, было прописано? "Категорически не согласен с тоном некоторых недавних заявлений руководителей Комиссии и Европейского Совета, поздравляющих Президента Азербайджана Ильхама Алиева с его переизбранием", - значилось в этой резолюции.

Да, в первую очередь, речь там шла про президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо"по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах. Но, безусловно, это была и попытка бросить камушек в огород премьер-министра Великобритании. И совершенно очевидно, что за этой провокацией опять стояла Франция, исторически соперничающая и с Германией, и с Великобританией.

Тем приятнее было увидеть, насколько легко и просто в Лондоне проигнорировали очередную провокацию макроновской Франции. Речь на сей раз идет о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю XI Глобального Бакинского форума, который стал, по общему мнению его участников, очередной глобальной платформой, созданной нашей страной, поднимающей вопросы, интересующие все мировое сообщество.

"Этот форум проходит в очень важный период. В ноябре Баку будет принимать СОР29, и взоры всего мира будут обращены к Азербайджану, как никогда ранее. Знаю, что Ваша страна достойно справится с этой задачей, с традиционным гостеприимством будет организовано превосходное мероприятие", - говорится в письме премьер-министра Великобритании на имя президента нашей страны.

И это четкий, громкий, яркий ответ всем тем политикам разного калибра, что пытаются очернить как СОР29, так и Азербайджан, принимающий этот очередной глобальный форум. Политик столь огромного политического веса, как премьер-министр Великобритании, не сомневается в способности Азербайджана достойно провести СОР29. Так что очередные попытки реализации провокационной повестки со стороны мирового армянства и Франции, которые рекрутировали ряд политиков из разных стран мира, снова потерпели крах. И так будет всегда. Потому, что Азербайджан проводит политику, которая приносит пользу, мир и процветание всему Южному Кавказу. А еще потому, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит безупречную внешнеполитическую линию, которая увеличивает число друзей нашего государства. И Великобритания в очередной раз доказала, что она является именно таким, надежным и верным другом Азербайджана.