https://news.day.az/politics/1645152.html Хикмет Гаджиев встретился с главой МИД Турции
Хикмет Гаджиев встретился с главой МИД Турции
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД Турции.
Отметим, Хакан Фидан находится с визитом в Баку.
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