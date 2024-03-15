Хикмет Гаджиев встретился с главой МИД Турции

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД Турции.

Отметим, Хакан Фидан находится с визитом в Баку.

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