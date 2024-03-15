Азербайджан проведет мероприятие, которое объединит всю планету

То, что не удалось согласовать на предыдущих мероприятиях COP, будет согласовано на COP29. Азербайджан очень амбициозен и проведет мероприятие, которое объединит всю планету.

Об этом в пятницу сказал Trend бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев в рамках участия в XI Глобальном Бакинском форуме, передает Day.Az.

Он отметил, что COP29 станет одним из самых важных и ключевых событий в мире.

"Эти вопросы касаются не только сегодняшнего дня, но и нашего будущего. Азербайджан очень амбициозен и проведет мероприятие, которое объединит всю планету. Мы верим, что он справится с этим достойно.

Но вот вопрос, готовы ли другие страны пойти на консенсус? Я верю, что усилия, обсуждения, переговоры между государственными, правительственными чиновниками, которые приедут в Азербайджан из разных уголков мира, принесут свои плоды.

Нам больше не нужны слова, о которых говорится только на бумаге. Мы должны действовать, переходить от слов к делу, к практике. Нам нужны соглашение, финансирование и глобальный консенсус в отношении климата. Азербайджан тоже прилагает к этому усилия", - подчеркнул экс-президент.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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