https://news.day.az/politics/1645165.html Милли Меджлис направил Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Новруз
Милли Меджлис направил Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Новруз
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила направить Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса.
Депутаты встретили это предложение аплодисментами.
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