Милли Меджлис направил Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Новруз

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила направить Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса.

Депутаты встретили это предложение аплодисментами.