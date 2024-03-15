Объявлена дата очередного заседания Милли Меджлиса

Объявлена дата очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.

Как сказала на сегодняшнем заседании председатель парламента Сахиба Гафарова, следующее заседание состоится 29 марта.

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