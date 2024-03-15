https://news.day.az/politics/1645166.html Объявлена дата очередного заседания Милли Меджлиса
Объявлена дата очередного заседания Милли Меджлиса
Объявлена дата очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.
Как сказала на сегодняшнем заседании председатель парламента Сахиба Гафарова, следующее заседание состоится 29 марта.
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