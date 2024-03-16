Эммануэль Макрон: черное пятно на теле Европы

Автор: Эльвин Сахаватоглу

На фоне российско-украинской войны мировой политический, экономический и военный конфликт находится на пике со времен Второй мировой войны.

Существует острый конфликт между западной цивилизацией, в которую в основном входят Европа и США, и восточной цивилизацией, в которую входят Россия, Китай и мусульманские страны.

Можно сказать, что отношения между Западом и Востоком вот-вот разорвутся.

Невозможно предугадать, какая сторона победит. Но наблюдения показывают, что в основе военно-политической победы определенно лежит сильный лидерский фактор.

В настоящее время в западной цивилизации наблюдается серьезная нехватка лидеров.

Например, может возникнуть вопрос, есть ли на Западе такой сильный лидер, вокруг которого должна объединиться цивилизация.

Наблюдения показывают, что нет, Запад сейчас страдает от нехватки лидеров.

Война в Украине приводит к углублению этой проблемы. В настоящее время на Западе существуют серьезные разногласия относительно помощи Украине. Некоторые силы хотят, чтобы помощь продолжалась, в то время как другие хотят, чтобы она прекратилась.

Процессы показывают, что лидеров на уровне цивилизации не хватает даже внутри западных стран.

Другими словами, общества сталкиваются с дилеммой: за каким лидером они следуют внутри своей страны, что отвечает интересам государства.

Например, одной из стран, где эта проблема является наиболее глубокой, является Франция.

Лидеры Франции до президента Эммануэля Макрона имели определенное влияние в обществе благодаря своей смелости и политическим навыкам. Но отношение к Макрону совершенно иное. Иногда ему в голову кидают яйца, иногда пытаются дать пощечину. С другой стороны, Франция, которая хочет поставить себя на передний план в качестве ведущего государства Европы, испытывает неопределенность, связанную с внешней политикой.

Иногда Макрон обещает помочь Украине оружием, а иногда говорит, что пришлет армию. Но ни по одному из них он не принимает конкретного решения. Он даже трижды откладывал поездку в Украину.

Все это показывает, что западная цивилизация в настоящее время сталкивается с неопределенностью. В отсутствие авторитетного лидера общества предоставлены сами себе. У обществ нет шансов объединиться вокруг общего лидера, даже если существует какая-либо военная угроза. Потому что они не найдут лидера, вокруг которого можно объединиться.

На Востоке таких проблем нет. Государствами руководят сильные лидеры, а общества верят в своих лидеров, объединяются вокруг них и уверены, что они примут решения, отвечающие национальным интересам страны.

Среди таких государств следует выделить Азербайджан. Фактор сильного лидера лежит в основе стабильности, царящей в Азербайджане на фоне происходящих в настоящее время в мире военных, экономических и политических конфликтов. Азербайджанский народ уверен, что решения, принимаемые Президентом Ильхамом Алиевым, соответствуют национальным интересам страны.

А главная цель Запада - привести к власти людей, которые не серьезны и не имеют авторитета в обществе и делают то, что хотят.

Похоже, что Запад, испытывающий нехватку лидеров, завидует Азербайджану, не хочет признавать наши успехи и всем сердцем поддерживает Армению из-за фактора сильного лидера.