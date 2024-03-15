Минская группа продлила армянскую оккупацию Карабаха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Из-за Минской группы армянская оккупация Карабаха продлилась на десятилетия. Однако после Второй Карабахской войны и антитеррористических мероприятий справедливость наконец восторжествовала", - сказал он.

Министр отметил, что сразу после Второй Карабахской войны в 2020 году Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Ильхам Алиев выразили очень дальновидную надежду на мир, предложив создать региональный механизм из шести государств - Турции, Азербайджана, Армении, России, Ирана и Грузии.

"Это предложение было построено на предпосылке, что страны нашего региона, а не аутсайдеры, могут проложить путь к дальнейшему миру и стабильности. Платформа 3+3, как она называется сегодня, была быстро создана и уже провела две встречи", - добавил Хакан Фидан.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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