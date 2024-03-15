Минская группа продлила армянскую оккупацию Карабаха

Минская группа продлила армянскую оккупацию Карабаха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Из-за Минской группы армянская оккупация Карабаха продлилась на десятилетия. Однако после Второй Карабахской войны и антитеррористических мероприятий справедливость наконец восторжествовала", - сказал он.

Министр отметил, что сразу после Второй Карабахской войны в 2020 году Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Ильхам Алиев выразили очень дальновидную надежду на мир, предложив создать региональный механизм из шести государств - Турции, Азербайджана, Армении, России, Ирана и Грузии.

"Это предложение было построено на предпосылке, что страны нашего региона, а не аутсайдеры, могут проложить путь к дальнейшему миру и стабильности. Платформа 3+3, как она называется сегодня, была быстро создана и уже провела две встречи", - добавил Хакан Фидан.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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