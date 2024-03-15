Джейхун Байрамов на переговорах с Хаканом Фиданом

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, находящимся с визитом в стране для участия в 9-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи министров был проведен обмен мнениями о перспективах развития отношений между двумя странами, а также о текущей региональной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что наблюдаемая динамика в развитии азербайджано-турецких отношений, основанных на братстве и дружбе, и вышедших на новый уровень с подписанием Шушинской декларации, закрепляющей наши союзнические отношения, вызывает удовлетворение. Было отмечено, что двусторонние союзнические отношения проявляют себя в рамках региональных, а также международных платформ, укрепляют нашу взаимную поддержку и солидарность. Он также подробно проинформировал о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что Азербайджан, несмотря на существующие вызовы, полон решимости продвигать мирный процесс, была выражена уверенность, что нормализация отношений будет способствовать региональному миру и безопасности.

Министр Джейхун Байрамов также рассказал о вопросах, связанных с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в нашей стране в текущем году, и отметил, что COP29 создает новые возможности для сотрудничества.

Министр Хакан Фидан поблагодарил коллегу за высокое гостеприимство, а также за успешную организацию 9-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции и выразил уверенность в том, что Бакинская декларация будет способствовать развитию регионального сотрудничества. Хакан Фидан пожелал Азербайджану успехов во время председательства в COP29 и подчеркнул, что Турция, как и всегда, будет рада сотрудничеству с братским Азербайджаном в рамках этого мероприятия.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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