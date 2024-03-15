Текст Бакинской декларации по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

Обнародован текст Бакинской декларации по итогам девятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Грузия и Турецкой Республики.

Как сообщает Day.Az, в Бакинской декларации отмечено, что 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел трех стран, состоявшаяся по приглашению министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с участием министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана и министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, состоялась 15 марта 2024 года в Баку.

В документе подчеркнута важность регулярного проведения трехсторонних встреч, принято решение о проведении 10-й трехсторонней встречи в Турции в 2025 году в даты, которые будут взаимно согласованы.

Кроме того, в документе приветствуется избрание Азербайджанской Республики для проведения 29-го заседания Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата Организации Объединенных Наций (СОР29) 11-22 ноября 2024 года.

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