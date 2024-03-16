Коньячно-медальная форма армянской дипломатии

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские дипломаты использовали один из самых старых трюков, известных в дипломатии, для достижения своих целей. Речь идет о том, что армяне поняли что евродепутаты станут еще более лояльными если потешить их самолюбие. К примеру, подкинуть медалек тем, кто особо отличился в деле написания и продвижения антиазербайджанских резолюций.

Дело вот в чем. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян подписал распоряжение о награждении ряда депутатов Европейского парламента Почетной медалью Национального Собрания Республики Армения.

Как и многие шаги армянской дипломатии, этот шаг может привести только к тому, что евродепутаты скоро будут напоминать собачек на выставки увешанных армянскими медальками и лаять по указке из Еревана.

Что в итоге лишь приведет к еще большей дискредитации европейского законодательного органа. Который, если сказать честно, в Азербайджане и так никто не уважает из-за ярой антиазербайджанской направленности, граничащий с откровенной враждебностью.

И такие шаги приводят к тому, что страдают долгосрочные интересы европы и европейских стран. А взамен получая лишь кучку евродепутатов, являющихся агентами иностранного государства, с медальками, орденами и прочими железяками.

И если такое положение дел устраивает европейцев, то мы желаем им удачи. Только пусть не удивляются когда армянские политики кинут их также как и всех своих хозяев в прошлом.