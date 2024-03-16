Процесс приема в Европейский союз должен быть пересмотрен.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер во время выступления на панельном заседании под названием "Региональные перспективы: Европейский союз и соседи", проходящем на XI Глобальном Бакинском форуме.

"Как долго Боснии и Герцеговине и другим странам следует ждать членства? Это означает, что переговоры не ведутся должным образом. По этой причине необходимо пересмотреть процесс приема в Европейский союз.

Конфликты в мире выявляют новые вызовы. Нынешний Европейский союз отличается от старого. Используемые инструменты и процедуры должны быть переработаны", - добавил В.Ишингер.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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